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Yaramazlara biraz batar!

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Yeni sistemde koltuk sayısı 550’den 600’e çıkan TBMM’de 171 milletvekili hakkında dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Anayasa Karma Komisyonu’na sevk edilen dosya sayısı 758’e ulaştı.

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Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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