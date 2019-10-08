Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, üreticilerin yüzde 20 zam yapmak istediğini belirterek, “Ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor” dedi.