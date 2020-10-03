750 bin lirayla ortadan kaybolan taksiciye suç duyurusu: ‘Antalya’nın tosuncuğuna denk geldik’

Antalya’da bir taksicinin, mesai arkadaşları ile çevresindekileri 750 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. Suç duyurusunda bulunanlardan biri, “Antalya’nın tosuncuğuna denk geldik” dedi.

Muratpaşa ilçesindeki taksi durağında bir buçuk yıl taksi şoförlüğü yapan Hamit A.’nın sekiz kişiden yaklaşık 750 bin lira almasının ardından ortadan kaybolduğu iddia edildi. Taksiciye ulaşamayanlar, Hamit A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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‘İyi niyetimin kurbanı oldum’

56 yaşındaki taksi sahibi Adem Bayraklı, Hamit A.’nın kendi taksisinde geceleri çalıştığını belirterek 72 bin lira borç verdiğini ancak geri alamadığını söyledi. Bayraklı, “Benim dışımda yedi-sekiz kişiyi daha bu şekilde dolandırmış. Kimsenin de kimseden haberi yok. Ben iyi niyetimin kurbanı oldum” dedi.

‘Esnaf olarak inanıyorduk’

Aynı durakta taksicilik yapan Cengiz Özdemir, Hamit A.’nın kendisinden 7 bin lira aldığını dile getirdi. Taksi durağına yakın noktadaki kebapçıda usta olarak çalışan 37 yaşındaki Mehmet Sezik de ‘Antalya’nın tosuncuğuna’ denk geldiğini dile getirdi.

Sezik, şunları anlattı: “Araba alım-satım, içecek alım-satım vaatlerinde bulundu. Biz de kendisine esnaf olarak inanıyorduk. Üç-dört senedir kendisini tanıyorduk. Arkadaşın arabasını alıp aynı arabayı satıyormuş gibi gösteriyordu. Alanlara da ‘Biz böyle, şöyle ticaret yaptık’ diyerek bizi kandırdı. Bizim paralarımızı da aldı, sadece bizim paramızı değil, eşimizden dostumuzdan aldığımız paraları da alarak ortadan kayboldu. Patronumdan 50 bin lira, kardeşimden 40 bin lira, benim de 56 bin liramı aldı. Dekontlarımız da var. Onları da savcılığa gönderdik.”

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250 bin lira vermiş

Hamit A.’yı dokuz aydır tanıdığını belirten kuyumcu Murat Karakaya ise “Araba alacağım zaman bana yardımcı oldu. O esnada güvenimi kazanmıştı. Zamanla ticari ilişkimiz arttı. Son olarak Hamit A.’ya 250 bin lira verdim, sonrasında kayıplara karıştı” dedi.

Çiftlik Bank adlı oluşumuyla yüz binlerce kişiden 1 milyar liranın üzerinde para toplayarak kayıplara karışan Mehmet Aydın’a sosyal medyada “Tosuncuk” lakabı takılmıştı.