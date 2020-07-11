75 yıldır evli çift ‘mutluluğun sırrı’nı anlattı

75 yıldır evli Özen çifti, yeni evlilere tavsiyelerde bulunarak “Elimizdeki imkanlara şükrettik. Fazlasını istemedik” dedi.

Fotoğraf: AA

Konya’nın Karapınar ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Süleyman Özen ile 90 yaşındaki Hatice Özen, 75 yıldır evliliklerini sürdürüyor.

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Altı çocuğu, 30’dan fazla da torunu olan Özen çifti, evlilikleri boyunca hiç kavga etmediklerini dile getirdi.

AA’ya konuşan Süleyman Özen, üç ay öncesine kadar bisikletiyle gezdiğini, hayatında ilk defa geçen yıl doktora gittiğini ifade etti. Özen, beslenmesine dikkat ettiğini ve özellikle her sabah tereyağı yediğini söyledi.

‘Fazlasını istemedik’

Özen, 75 yıllık evliliklerinde eşiyle birbirlerini hiç kırmadıklarını belirterek şunları söyledi: “Eşimle birbirimize hep saygılı davrandık. Saygı olunca sevgi de zaten geliyor. Eşim ve ben amca çocuklarıyız. Elimizdeki imkanlara şükrettik. Fazlasını istemedik. Mevcut olanlarla mutlu olduk. İsrafa ve taşkınlığa izin vermedik. Şimdi her şey isteniyor. Evliliğimiz boyunca birbirimize anlayışlı ve güler yüzlü olduk. Hala eski muhabbetimiz devam ediyor. Birbirimizin can yoldaşıyız.”

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Yeni çiftlere tavsiye

Süleyman Özen, yeni evleneceklere ve evli çiftlere ise şu tavsiyelerde bulundu: “Birbirinizi kırmayın, incitmeyin. Telafisi olmayacak söz ve davranışlardan kaçının. Bizim yaşlarımızı düşünün. Bunca yıldır birbirimize destek oluyoruz. Yaşlılıkta tek dayanağınız eşlerinizdir. Gençlere ve evleneceklere tavsiyemiz; birbirinizi sebepsiz yerlere kırmayın. İsrafa gidecek harcamalar yapmayın. Kimseyle yarış etmeyin. Bütçenize göre yuva kurun. Büyüklerinizin sözlerine kulak verin. Mutluluğun sırrı birbirini sevmek, anlayışlı olmak, hürmet etmek, gönlü kırıldıysa hemen gönlünü almaktır. Sevdiğinin gönlünü alırsan o evlilik uzun ömürlü olur.”

Hatice Özen, birbirlerine kötü sözlerinin olmadığını, muhabbetlerinin devam ettiğini belirterek evlilikte sevgi ve saygının önemli olduğunu dile getirdi.

Özen şöyle devam etti: “Evimizde sohbet ederek vakit geçiriyoruz, eski günleri anlatıyoruz. Bugüne kadar birbirimize kırıcı olmadık. Kendisinden Allah razı olsun.”