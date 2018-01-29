75 yaşındaki erkek eski eşini ‘Dolandırıldım’ diyerek hastane kantininde öldürdü

Afyonkarahisar’da bir erkek, eski eşine bakıcılık yapan imam nikahlı eski eşini hastanede öldürdü.

Hasan Hüseyin Ceylan adlı adam, bugün saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin giriş katındaki kantininde 38 yaşındaki Hörü Sarıkaya’nın kafasına tabancayla üç el ateş etti.

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Kadın aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Silahı ateşlerken “Beni kandırmayacaktın” diye bağıran katil ise gözaltına alındı.

Ceylan polisteki ifadesinde Sarıkaya’nın daha önce hasta eşine bakıcılık yaptığını, eşi ölünce de kadınla imam nikahı kıyarak birlikte yaşadıklarını anlattı. Ceylan, Sarıkaya’nın kendisinden arsalarından birini üzerine tapulamasını istediğini, tapuyu verdikten sonra da ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adam çıkarıldığı mahkemede ‘kasten ve planlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.