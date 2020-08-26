75 mahalleli Kilis’in 61 mahallesinde ‘corona’ vakası var

Son bir ayda corona virüsünün tavan yaptığı, 75 mahallenin bulunduğu Kilis kent merkezinde, 61 mahallede corona vakasına rastlandı.

Fotoğraf: kilispostası

Kilis’te, bugüne kadar bin 944 vaka kayda geçti, 21 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, halkı hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda sürekli uyardıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Mahalle sakinlerini sürekli virüs konusunda uyarıyoruz. İlimizde 75 mahalle bulunuyor. 61’inde coronaya rastlanırken, mahallemiz Büyükkütah’ın da bulunduğu Abdioymağı, Akpınar, Çaylak, Hacı İlyas, Ketenciler, Nacaroğlu, Nurettin, Osman Gazi, Şıh Ahmet, Şıhlar, Tekye, Tırıklı ile Vaiz Mahallelerinde vaka yoktur. Sık sık mahalle sakinlerimizi evlerinde iş yerlerinde ziyaret ederek, virüs konusunda uyarıyorum. Herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum.”