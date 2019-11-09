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İmamoğlu: İstanbul ve Berlin, iki demokrasi kahramanı, alkışlamak lazım
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, davet edildiği, Almanya’nın başkenti Berlin’de, ‘Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30’uncu yıldönümü etkinlikleri’ne katıldı. İmamoğlu, İstanbul ve Berlin’in ‘iki demokrasi kahramanı şehir’ olduğunu söyledi.
ABD dışişleri bakanı: Suriye’ye saldırı kararı Erdoğan’a ait, biz karşı çıktık
Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü etkinliklerine katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, etkinlik katılımcılarının sorularına verdiği yanıtta, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye saldırı kararı aldığını ve bu kararın sorumluğunun Erdoğan’da olduğunu’ belirterek, bu karara Almanya ve Fransa ile birlikte itiraz ettiklerini söyledi. Pompeo, ‘Suriye’den çekilmediklerini, IŞİD ile mücadeleye devam kararı aldıklarını’ ifade ederek, ‘Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) desteğin süreceğini’ duyurdu.
Barolar Birliği, şart sağlanmasına rağmen seçimi reddetti: Başkanlık koltuğu boşalırsa
Aralarında Ankara ve İstanbul barolarının da bulunduğu oniki baronun ‘olağanüstü genel kurul’ talebiyle yaptığı başvuru, şekil şartı da sağlanmasına rağmen, Türkiye Barolar Birliği Yönetim kurulu tarafından reddedildi. Barolar Birliği’nin ret gerekçesinde, “Her ne kadar sayıya ilişkin şekil şartı gerçekleşmiş olsa da, olağanüstü genel kurulun seçimli yapılabilmesi, sadece başkanlık makamının boşalması durumunda olabilir” dendi.
Antalya’da dört kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
Antalya’da sekiz katlı bir binanın en üst katında oturan dört kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36) ve eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek’e (5) ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde siyanür bulgusuna rastlandığı bildirildi.
Beşiktaş’ta durağa dalan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı
Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.