73 yıllık evli çift yan yana yataklarda ‘corona’dan hayatını kaybetti: Son kez ‘Seni seviyorum’ dediler

Birlikte bir ömür geçiren Mary Kepler ve eşi Wilford Kepler altı saat arayla Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: Kepler ailesi

ABD’de yaşayan çift Wisconsin’da bir hastanede tedavi görüyordu. Çiftin ailesi virüsü nasıl kaptıklarını bilmediklerini açıkladı.

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Çift, ikisi de hasta olduğu için son anlarını birlikte geçirebildi. Bu, alınan sıkı ‘corona’ tedbirleri nedeniyle birçok kişinin sahip olamadığı bir ‘şans‘; çoğu hasta, sevdikleri yanında olamadan yalnız ölüyor.

Çiftin torunu büyükanne ve büyükbabasının yan yana yataklarda hayatını kaybettiğini ve birbirlerine son kez “Seni seviyorum” diyebildiğini anlattı: “Bunu söylerken el ele tutuşuyorlardı, çok üzücü bir andı ama birlikte oldukları için yine de şükrediyoruz. Ayrılmak zorunda kalmamaları acımızı biraz hafifletti”.