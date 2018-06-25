AKP’li bir yetkili, “MHP ile seçim sürecinde bazı görüş farklılıklarımız oldu. Ancak yeni bir döneme girilirken iki taraf da birlikte hareket etme dönemine girildi” dedi. MHP’li bir yetkili de “Kabinede cumhurbaşkanının uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin olması mümkün” diye konuştu.