Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Cari açık (ihracat-ithalat farkı) nisanda 5 milyar 426 milyon dolara, nisan sonunda 12 aylık bazda 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi.

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MHP gözünü kabineye dikti bile: Karar Erdoğan’ın ama mümkün

AKP’li bir yetkili, “MHP ile seçim sürecinde bazı görüş farklılıklarımız oldu. Ancak yeni bir döneme girilirken iki taraf da birlikte hareket etme dönemine girildi” dedi.  MHP’li bir yetkili de “Kabinede cumhurbaşkanının uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin olması mümkün” diye konuştu.

CHP’li Tanal ‘hazmedemedi’: Bu millete her şey müstahak

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sonuçlarının ardından AKP’ye oy verenleri eleştirdi. Tanal “Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Bu millete her şey müstahak” dedi.

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