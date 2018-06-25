Cari açık (ihracat-ithalat farkı) nisanda 5 milyar 426 milyon dolara, nisan sonunda 12 aylık bazda 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi.
Yaramazlara biraz batar!
Cari açık (ihracat-ithalat farkı) nisanda 5 milyar 426 milyon dolara, nisan sonunda 12 aylık bazda 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi.
Türkiye’deki seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğini söyledi.
Avusturya’nın koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nden Johann Gudenus, Avusturya’da yaşayıp da Erdoğan’a oy verenlerin ‘Türkiye’ye gitmelerinin daha iyi olacağını’ söyledi.
Operasyon sürerken PKK’lılar taciz ateşi açtı. Saldırıda jandarma uzman çavuş Cevdet Canördek hayatını kaybetti.
AKP’li bir yetkili, “MHP ile seçim sürecinde bazı görüş farklılıklarımız oldu. Ancak yeni bir döneme girilirken iki taraf da birlikte hareket etme dönemine girildi” dedi. MHP’li bir yetkili de “Kabinede cumhurbaşkanının uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin olması mümkün” diye konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sonuçlarının ardından AKP’ye oy verenleri eleştirdi. Tanal “Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Bu millete her şey müstahak” dedi.