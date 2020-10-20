71 yaşındaki adam sosyal mesafeyi ihlal edenlere karşı biber gazı kullanmış

Alman polisi, 71 yaşındaki bir adamın hafta sonu, yanına çok yaklaştığını hissettiği insanlara biber gazı sıkarak sosyal mesafeyi yeni bir aşırılığa taşıdığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Batı kenti Aachen’in polis gücü, yaşlı adamın biber gazını ‘önce bir grup koşucuya, ardından iki bisikletçiye püskürttüğü’ için alışılmadık bir durumla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

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Yerel polisin açıklamasına göre biber gazına maruz kalan bisikletçiler, kaza yapmadan bisikletlerinden inip polisi arayabilmişler. Olayın faili, polise, başkalarını ‘corona mesafesinde’ tutmak için kendini korumanın başka bir yolunu bilmediğini söylemiş.

71 yaşındaki adam hakkında ‘tehlikeli fiziksel zarar ve karayolu trafiğine müdahale’ suçundan ceza davası açıldı.