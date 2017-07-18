İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro (yaklaşık 2 milyar 900 milyon TL) gelir elde etti. Bu rakam, kulüp tarihinin rekoru.
Yaramazlara biraz batar!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro (yaklaşık 2 milyar 900 milyon TL) gelir elde etti. Bu rakam, kulüp tarihinin rekoru.
HDP sözcüsü Osman Baydemir, AKP’nin darbe girişiminin ardından kendi ‘darbe’sini gerçekleştirdiğini savunarak, “Apoletli darbenin de kravatlı darbenin de canı cehenneme” dedi.
HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis başkanlığına dilekçe vererek, grup toplantılarına SEGBİS ile katılmak istediğini belirtti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘meydan okuyarak’ bir televizyon kanalında darbe girişimini tartışma çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast girişimine ilişkin davada ifade veren eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, “Pandora’nın kutusu daha açılmadı” dedi.
Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın, kendisi gibi açlık grevindeki eşi Esra Özakça “Çok zayıflamıştı, 59 kiloya düşmüş. Sağ ayağı aksıyor” dedi.