Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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708 milyon

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2016-17 sezonunda 708 milyon avro (yaklaşık 2 milyar 900 milyon TL) gelir elde etti. Bu rakam, kulüp tarihinin rekoru.

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