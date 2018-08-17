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Yaramazlara biraz batar!

700’üncü haftada Ceylan Ertem ve Cumartesi Anneleri söyledi: ‘Beni Bul Anne’

 

1995 yılından bu yana gözaltında kaybolan çocuklarının akıbetini sormak için her hafta İstanbul Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos’ta 700’üncü kez bir araya gelecek.

Arjantin’de cunta yönetiminin yok ettiği çocuklarını bulmak için Plaza Del Mayo’da toplanan annelerden esinlenen aileler, 13 Mart 1999’da polisin sert saldırıları nedeniyle oturma eylemlerine ara vermiş, 31 Ocak 2009’dan itibaren yeniden bir araya gelmeye başlamıştı.

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700’üncü hafta için hazırlanan çağrı videosunda Ahmet Kaya’nın 23 yıl önce Cumartesi Anneleri için yazdığı ‘Beni Bul Anne’ şarkısını müzisyen Ceylan Ertem, kayıp yakınlarıyla birlikte söyledi.

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