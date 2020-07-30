700 yıllık kervansarayda ‘korsan’ restorasyona suç duyurusu

Afyonkarahisar’da, merkeze bağlı Anıtkaya köyündeki 700 yıllık Eğret Kervansarayı’nda köy muhtarı tarafından ‘korsan’ tadilat yapıldığı belirlendi. Kervansarayın merdivenleri granit mermerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimentoyla sıvandı. Hukuki süreç başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Kervansarayın merdivenlerinin bulunduğu alandaki tahribatı fark eden muhtar Metin İdis, tarihi eser niteliği taşıyan ve koruma altına alınan yapıda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinleri almadan tadilat yaptırdı.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, gerekli incelemelerin tamamlandığını ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

1370-1380’de inşa edilmiş

Tanır şu ifadeleri kullandı: “Afyonkarahisar’ın simgesi Karahisar Kalesi çevresinde 480’in üzerinde tarihi yapı var. İlçelerimizde kervansaraylarımız var, tarihi yapılarımız var ve toplamda camileriyle beraber 1000’in üzerinde kültür varlığının olduğunu ifade edebiliriz. Afyonkarahisar zengin kültür varlığına sahip. Bunların korunması için de devletimiz belli kanuni çerçeveler çizmiştir. Bu kanunlardan biri de 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’dur. Eğret Kervansarayı da Anıtkaya’da bulunan bir kervansaraydır. Germiyanoğlu Süleyman Bey zamanında yapılmış olan kervansaray 1370- 1380 yıllarında inşa edilmiştir. Kışın kuvvetli geçtiği dönemlerde oldukça önemli bir fonksiyonu yerine getirmiştir.”

Kervansarayın aslına uygun olarak restore edilmediği yönündeki haberin ardından inceleme başlatıldığını anlatan Tanır şöyle devam etti: “Sayın valimizin talimatı üzerine hemen önce uzmanlarımızı gönderdik, ardından da bizzat kervansaraya giderek yerinde inceledim. Yapılan incelemelerin ardından uzmanlarımızın raporları da hazırlandı. Biz, kültür varlığı olarak mülkiyeti Vakıflara da ait olduğu için Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğümüzü bilgilendirdik. Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunduk. Bu süreç işleyecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. “

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Proje hazırlanıp restore edilecek

Tanır, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün, kervansarayın projeye uygun yapılabilmesi için yeni proje hazırlayacağını ve restorasyonun buna uygun olarak yapılacağının da altını çizdi.

Köy muhtarı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.