700 müşteri vardı: Kuşadası’ndaki Alkoçlar Oteli’ne icra geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki dört yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli’ndeki 700 tatilci, kira alacağının mülk sahibine ödenmemesi üzerine gelen haciz nedeniyle polis nezaretinde tahliye edildi. Müşteriler, çevredeki otellere yerleştirildi.

Otelin işletmecileri, oyuncu Hülya Koçyiğit’in kızı ve damadı Gülşah-Ender Alkoçlar çifti.

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Kuşadası’ndaki 329 oda ve 750 yatak kapasiteli dört yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli’nin mülk sahibi olan Şefik Yaman, Alkoçlar’dan alacağı kirayı tahsil edemediği için polis ve icra memurları eşliğinde otele geldi. İcra işlemeleri kapsamında polis nezaretinde otelden çıkarılan tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi.

Otel yönetimi yürütülen icra işlemleriyle ilgili açıklama yapmazken, basın mensupları özel güvenlik tarafından otele yaklaştırılmadı. Uzaktan dahi görüntü alınması engellenen basın mensuplarıyla otelin güvenlik görevlileri arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.