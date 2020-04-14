Diken

Yaramazlara biraz batar!

700 dolarlık set menü hazırlayan Michelin yıldızlı restoranın şefi, evsizlere yemek yapıyor

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki, iki Michelin yıldızlı restoranın sahibi, Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında lokantası kapanınca evsizler için yemek pişirmeye başladı.

Aynı anda 44 kişiye hizmet veren, ocak ayında 50 lezzetten oluşan set menüyü 700 dolara (4 bin 771) müşterilerine sunan Alchemist’in aynı zamanda şefi de olan 28 yaşındaki Rasmus Munk, gönüllülerden oluşan ekibiyle her gün 500 evsize yemek hazırlıyor.

Reklam

Farklı menüler hazırladıklarını belirten Munk, önlemler kapsamında evsizler için kurulan barınakların daha az kişiye yatak ve yemek sunabildiğini belirterek şöyle devam ediyor: “Lokanta kapandı. Hayat salgın sürecinde özellikle sokaktaki insanlar için çok daha zor hale geldi. Biz de bir katkımız olsun istedik ve evsizler için sağlıklı yemek pişirmeye başladık. Örneğin bugün pirinç salatası ve çorba yapıyoruz.”

Dünyaca ünlü restoranında, iklim değişikliği, hayvanlara kötü muamele gibi konulara dikkat çektiği menüleriyle tanınan Munk, evsizler için altı ay daha bu hizmeti sürdürecek parayı topladığının da altını çiziyor.

SON HABERLER

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...