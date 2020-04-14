700 dolarlık set menü hazırlayan Michelin yıldızlı restoranın şefi, evsizlere yemek yapıyor

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki, iki Michelin yıldızlı restoranın sahibi, Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında lokantası kapanınca evsizler için yemek pişirmeye başladı.

Aynı anda 44 kişiye hizmet veren, ocak ayında 50 lezzetten oluşan set menüyü 700 dolara (4 bin 771) müşterilerine sunan Alchemist’in aynı zamanda şefi de olan 28 yaşındaki Rasmus Munk, gönüllülerden oluşan ekibiyle her gün 500 evsize yemek hazırlıyor.

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Farklı menüler hazırladıklarını belirten Munk, önlemler kapsamında evsizler için kurulan barınakların daha az kişiye yatak ve yemek sunabildiğini belirterek şöyle devam ediyor: “Lokanta kapandı. Hayat salgın sürecinde özellikle sokaktaki insanlar için çok daha zor hale geldi. Biz de bir katkımız olsun istedik ve evsizler için sağlıklı yemek pişirmeye başladık. Örneğin bugün pirinç salatası ve çorba yapıyoruz.”

Dünyaca ünlü restoranında, iklim değişikliği, hayvanlara kötü muamele gibi konulara dikkat çektiği menüleriyle tanınan Munk, evsizler için altı ay daha bu hizmeti sürdürecek parayı topladığının da altını çiziyor.