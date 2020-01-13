700 bin kişilik ‘sahte emeklilik’ vurgunu; SGK maaş ve ikramiyeleri geri istiyor

Türkiye’de yasal olarak ticari faaliyeti olmayan şirketlere kayıtlı, fiili ve gerçek çalışması olmadığı tespit edilen 350 bin kişinin emekliliği iptal edildi. ‘Sahte emeklilik şirketleri’ aracılığıyla işlem yaptıranların 700 bine ulaştığı belirtildi.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu tür şirketleri takibe alırken, kurumun yaklaşık 25 milyar dolar (147 milyar lira) zarar uğratıldığı belirtildi.

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Buna göre, ‘sahte emeklilik şirketleri’ aralarında Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Türklerin de bulunduğu yaklaşık 700 bin kişiden 1500 ila 3 bin avro topladı. Bu kişiler yasal ticari faaliyeti olmayan paravan şirketlerde, bir gün ila bir ay kadar sigortalı gösterildi.

SGK bu kişilere ‘gerçeğe aykırı bildirimde bulunmaktan’ emekliliğin iptal edildiğine dair yazı gönderirken, 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyeleri geri istendi.

Bu kişiler hakkında dava açılacağı belirtilirken, yedi gün itiraz hakkının tanındığı, itiraz edilmezse kararın kesinleşeceği, itiraz edenlerin iş mahkemesine dava açması gerektiği vurgulandı.