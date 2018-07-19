İzmir’in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 700 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Menüdeki yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderildi.
Yaramazlara biraz batar!
İzmir’in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 700 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Menüdeki yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderildi.
MTV ve Eurosport gibi pek çok tematik kanalın Türkiye temsilcisi, işadamı Fatih Oflaz’a öz kızına cinsel istismardan 22 yıl altı ay hapis cezası verildi. Mahkeme, daha önceden sabıkası olmadığı için Oflaz’ın cezasını 18 yıl dokuz aya indirdi.
İmza sürecinin başladığını basın toplantısı ile duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bugün kameralar karşısına geçerek imza sayısını açıkladı.
Son dönemde iktidara verdiği destekle dikkat çeken eski başbakanlardan Tansu Çiller, özel kesimde çok ciddi bir ‘kriz beklentisi’ olduğunu belirterek krizin yeni hükümet sistemiyle aşılabileceğini savundu.
Merkez Bankası, yıl sonu beklenti anketini açıkladı.
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 günlük temel eğitime açıklık getirdi: “28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek.”