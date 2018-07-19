Diken

Yaramazlara biraz batar!

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İzmir’in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 700 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Menüdeki yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

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