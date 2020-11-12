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Yaramazlara biraz batar!

70 yıllık evli çift bir gün arayla kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Fotoğraf: DHA

Kelekçi Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan çift 1950 yılında evlendi. İki çocuklarından altı torunu bulunan çiftin yakınlarına birlikte ölmek istediklerini söyledikleri belirtildi.

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Fatmaana Demirel, 10 Kasım’da, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eşini, Kelekçi Mezarlığı’nda toprağa veren Ahmet Demirel’in kalbi yaşadığı acıya dayanmadı. O da dün akşam evinde, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Demirel, bugün kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.

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