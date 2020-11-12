70 yıllık evli çift bir gün arayla kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
Kelekçi Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan çift 1950 yılında evlendi. İki çocuklarından altı torunu bulunan çiftin yakınlarına birlikte ölmek istediklerini söyledikleri belirtildi.
Fatmaana Demirel, 10 Kasım’da, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Eşini, Kelekçi Mezarlığı’nda toprağa veren Ahmet Demirel’in kalbi yaşadığı acıya dayanmadı. O da dün akşam evinde, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Demirel, bugün kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.