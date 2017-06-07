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70 yaşındaki turiste cinsel taciz, şikayet olmayınca cezasız kaldı


 

Bodrum’da plajda güneşlenen 70 yaşındaki Hollandalı turist A.V.’yi taciz eden 17 yaşındaki S.K., kadının şikayetçi olmadan ülkesine dönmesi nedeniyle serbest kaldı.

Olay, 4 Haziran günü İçmeler Plajı’nda gerçekleşti. Öğlen saatlerinde plajda güneşlenen Hollandalı turist A.V. bir anda bağırmaya başladı.

Bu sırada ilerideki iskeledeki bir dalış teknesinde temizlik yapan dalış eğitmeni Musa Zafer ve yanındaki iki arkadaşı, A.V.’ye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen S.K. adlı genci yakaladı.

Yakalanan genç, önce ablasıyla birlikte iki haftadır temizlik görevlisi olarak çalıştığı plajın yakınındaki beş yıldızlı otelin güvenlik görevlilerine, sonra da polislere teslim edildi.

‘Mastürbasyon yapıyordu’

İki arkadaşıyla birlikte S.K.’yı yakalayan görgü tanığı Musa Zafer, “Teknede temizlik yaparken bağrışları duyduk. Bir genç, Hollandalı turistin arkasında şortunu indirmiş mastürbasyon yapıyordu. Ardından yüzü koyun güneşlenen kadının yanına gidip sarılıp öpmeye çalıştı” dedi.

Gördükleri manzara karşısında şoke olduklarını belirten Zafer şunları anlattı: “Kadın çok korkmuştu, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Tacizci genci yakalayıp, biraz hırpaladıktan sonra otelin güvenlik görevlilerine teslim ettik. Turizm geçmiş yıllara göre zaten kötü giderken, bir de bu tür olumsuz davranışlar iyice işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Eğer, biz olayı görüp, zamanında müdahale etmeseydik çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi.”

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.K. ise, “Kadın turist, ben plajda temizlik yaparken önümden geçip bir şeyler söyleyip ilerledi. Ne söylediğini anlamadım. Yardım etmem için beni yanına çağırmış olabileceğini düşünüp peşinden gidince de başıma bu olaylar geldi” dedi.

‘Başıma daha önce böyle bir şey gelmemişti’

A.V.’nin yaşadıklarının ardından Bodrum emniyetine gitti, ancak ifade vermeden ayrılıp ertesi gün ülkesine döndü.

Hollandalı turist kendisine yardıma gelenlere ve otel görevlilerine, “Onlarca ülke gezdim ama daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Bu gencin psikolojik sorunları olmalı. Kesinlikle tedavi görmesi gerekir” dedi.

Yaşananları Bodrum’a ve buradaki insanları mal etmemek gerektiğini söyleyen A.V., böyle olayların her yerde yaşanabileceğini, sadece olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

S.K., A.V.’nin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Ablasıyla birlikte oteldeki işlerinden kovulan S.K. Bodrum’dan ayrıldı.

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