70 yaşındaki adama ‘taciz mektubu’ gözaltısı

İzmit’te 12 yaşındaki kız çocuğuna mektup yazarak taciz ettiği öne sürülen 70 yaşındaki adam tutuklandı.
Bekirdere mahallesinde yaşayan F.K. adlı adamın, 12 yaşındaki B.İ. isimli çocuğun yaşadığı binanın girişindeki dükkanın kepengine bir mektup bıraktığı öne sürüldü.
F.K.’nin kız çocuğundan bunu almasını istediği iddia edildi. Mektubu alan çocuk, yazıları okuduktan sonra babasına verdi. Baba da polise giderek F.K.’dan şikayetçi oldu.
Polis adamı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen F.K.’nın olaydan birkaç gün önce de kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı iddia edildi.
Öte yandan mektupta “Çok güzelsin. Seni seviyorum. Seninle görüşmek istiyorum” yazılı olduğu öğrenildi.