70 yaşında tansiyon ve şeker hastası kadın eşini ‘corona’dan kaybetti, kendisi 46 günde iyileşebildi

70 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Fatma Alev Yalçınkaya, 46 günlük Covid-19 tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu. Yalçınkaya eşini de Covid-19 nedeniyle kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Komşularında corona virüsü tespit edilmesinin ardından hastaneye giden Yalçınkaya ailesinin üç üyesine yapılan test pozitif çıktı.

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Eşi, kızı ve kendisinin corona virüsüne yakalandığını gözleri dolarak anlatan Yalçınkaya, “Eşimi kaybettim. Çok şükür ben de bugünlere gelebildim” dedi.

46 günlük tedavinin ardından taburcu olan Yalçınkaya şunları söyledi: “Minnet doluyum. Doktorlarımız olmak üzere bütün çalışanlar bana çok güzel baktılar. Bütün hastalar harfiyen doktorların dediklerine uysunlar ve kendilerine dikkat etsinler.“

‘Böbrek ve kalp yetmezliği gelişti’

İç hastalıkları uzmanı Dr. A. Serdar Fenercioğlu Yalçınkaya’nın tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Fatma Hanım yaklaşık 46 gün hastanede kaldı ve bu oldukça uzun bir süre. Bunun yaklaşık 8 gününü de yoğun bakımda geçirdi. Diyabet ve tansiyonu olan bir hastamız. Zorlu bir süreçti. Yoğun bakımdaki süreç sonrasında solunum sıkıntısı biraz daha rahatladı ve tekrar servise aldık. Beraberinde böbrek yetmezliği gelişti, kalp yetmezliği ilerledi. Bununla ilgili problemler de yaşadık. Kandaki iltihap değerleri yükseldi ve antibiyotik tedavisi başlandı. 46 günün sonunda Fatma Hanımı taburcu ettik”.