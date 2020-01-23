İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar ilçesindeki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak.
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32 bin liralık doğalgaz faturası mahkemelik oldu
Gümüşhane’deki bir özel yurda 31 bin lira 819 lira doğalgaz faturası geldi. Yurt yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı.
Doğuş borç azaltmak için Kuveyt Türk ile ‘sat ve geri kirala’ sözleşmesi imzaladı
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacı ile İstanbul’daki D-Ofis Maslak gayrimenkulunun 40 milyon avroya ‘sat ve geri kirala’ yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için Kuveyt Türk ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.
İBB akıllı şehircilik uygulamaları için ihale açtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlara akıllı şehircilik uygulamalarının yapılarak üç yıl süre ile işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.
Jeoloji Mühendisleri Odası: Kanal İstanbul, Marmara’daki sahilleri yok edecek
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Kanal İstanbul’un yapılması halinde Marmara Denizi’ndeki sahillerin yok olacağını söyledi.
Dolar iki haftanın zirvesinden ‘Merkez’in ‘ölçülü indirim’ söylemiyle geriledi
Dolar/TL’de cuma günü başlayan ve düne kadar devam eden satış baskısı Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla azalıyor.