Diken

Yaramazlara biraz batar!

70 milyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar ilçesindeki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak. 

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