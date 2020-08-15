70 bin tarihi eserin bulunduğu operasyon sonrası dört tutuklama

İzmir ve Manisa’da eş zamanlı olarak yapılan, yaklaşık 70 bin tarihi eserin bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlardan dördü tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, ‘cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük yakalaması’ denen opearasyonla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Menemen başsavcılığının daha önce tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtları bulunan kişilere yönelik soruşturması kapsamında yedi şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Bahçeye gömmüşler

Zanlıların Menemen, Turgutlu ve Salihli’deki adreslerde tarihi eser sakladığını ve yurt dışına kaçırmaya hazırlandığını belirleyen ekipler, evlere düzenledikleri operasyonda bahçeye gömülmüş ve evdeki bölmelere gizlenmiş çok sayıda tarihi eser tespit etti.

Aralarında heykelcik, sikke ve çeşitli objelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin parça eseri İzmir Müze Müdürlüğü ekibi inceledi.

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Lidyalıların ‘elektronları’ da var

Eserlerin tamamının orijinal ve tarihi eser olduğunu belirleyen ekipler, özellikle tarihte paranın ilk basıldığı medeniyet olan Lidyalılar dönemine ait ‘elektron’ adı verilen altı sikkenin çok değerli olduğunu saptadı.

11 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan vazonun da bulunduğu eserler arasında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait altın, gümüş ve bronz sikkeler, altın küpe, çok sayıda heykel, yüzük, bilezik, mühür, tıbbi amaçlı kullanılan aletler, demir ve bronz heykelciklerin de yer aldığı belirlendi.

65 bin 511 tarihi eser

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, il emniyet müdürü Hüseyin Aşkın ile birlikte Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek ekibi tebrik etti. Vali, uzun soluklu bir çalışma neticesinde çok önemli bir kaçakçılık olayının aydınlatıldığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin adet, parça itibarıyla en yüksek miktarlı kaçaklık olayının yakalandığını bildiren Köşger, şunları kaydetti: “Yaklaşık 70 bin ama tam rakam 65 bin 511 tekil parça tarihi eser. Bunların 63 bini sikke ama bazı sikkeler çok önem arz ediyor. Malum İzmir ve Manisa, dünya tarihinde paranın ilk kullanıldığı bölge. Lidyalıların ilk kullandığı elektron denilen sikkelerden de oluşan 63 bin civarı sikke var. Diğer heykel, ok başları, çeşitli porselen, metal tunç bronz parçalar ve heykelciklerden oluşan çok önemli bir tarihi, arkeolojik değeri yakalamış durumda arkadaşlarımız.”

Dört tutuklama

Operasyonda gözaltına alınan altı şüphelinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Menemen adliyesine sevk edilen zanlılardan S.D, U.Y, İ.G. ve A.Y., tutuklandı, M.Y. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.