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Yaramazlara biraz batar!

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Sayıştay raporlarına göre Türkiye’nin son bir yılda savunmaya yönelik silah ve savaş teçhizatı harcamalarında yüzde 70’e yakın artış yaşandı.

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Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. Geçen hafta başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda uzun bir mesainin ardından kabul edildi.

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