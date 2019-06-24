Adıyaman’ın Kahta ilçesinde merada otlayan 70 küçükbaş hayvan henüz belirlenemeyen bir nedenle öldü.
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Sarıyerli teyze: Ona artık ‘geleceğin cumhurbaşkanı’ diyebiliriz
Nazım Hikmet’in şiirinin Edip Akbayram’ın sesinden dinlemeye alışık olduğumun ‘Güzel Günler Göreceğiz’ şarkısını bu kez ‘CHP korosu’ söylüyordu.
Gezi davası bugün başlıyor: Neler olmuştu?
Aralarında işadamı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının ilk duruşması bugün görülüyor.
İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip
Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.
Asırlık ayakkabıcı İnci Deri’nin iflası istendi
Asırlık geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından İnci Deri Ayakkabı’nın iflası istendi. Türkiye genelinde 78 mağazası bulunan İnci’nin iflasını, İstanbul Güngören’de ayakkabı imalatı yapan imalatçı bir firma istedi. İflas talepli davaya, çok sayıda alacaklı müdahillik talebinde bulundu. Davacı firma sahibi, icraya koyduğu senetlerin ödenmediğini iddia ederken, İnci Deri adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.
Adalet yürüyüşüne katılan ve destek olanlar haklıydı, kazanıyorlar
Biz insanız, eşitiz, yurttaşız. Birlikte, AKP’lisi ve diğerleriyle birlikte, eşitçe yaşayabiliriz. İnsan gibi. Bu mümkündür.