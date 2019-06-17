Diken

Yaramazlara biraz batar!

70

Bilim insanlarının 70 yıl daha donuk kalacağını düşündüğü Kanada kutuplarındaki donmuş kara parçaları şimdiden erimeye başladı.

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