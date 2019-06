Yedi yaşındaki ‘Kusursuz Kulak’ Bager’in Fazıl Say’la birlikte çalma hayali gerçek oldu

Muş’ta yaşayan, doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip yedi yaşındaki Bager Çalışcı, geçtiğimiz ay Muş’un bir dağ köyünde çocuklara verdiği piyano konseriyle gündeme gelmişti. Ve Bager en büyük hayalinin besteci ve piyanist Fazıl Say ile tanışmak olduğunu söylemişti. Bu hayal bugün gerçek oldu. Fazıl Say, 30 Haziran’da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auitorium’da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konser için davet ettiği Bager ile bir araya geldi. Fazıl Say, Bager ile piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fazıl Say ve Bager ‘Katibim’ şarkısını çaldı. Fotoğraf: DHA

Say’ın 30 Haziran’daki konserine davet ettiği Bager, babası Mehmet Çalışcı ve müzik öğretmeni Caner Keser, İstanbul’a gitti. Fazıl Say, evinde ağırladığı Bager, babası ve öğretmeniyle yakından ilgilendi. Bager ile sohbet eden Say, daha sonra birlikte piyano başına geçti.

Ünlü piyanist, sosyal medya heabından şöyle seslendi: “Bager 7 yaşında. Hatırlarssanız ilk konserini geçen ay Muş’un bir dağ köyünde çocuklara vermişti. Görme engelli bir üzelyetenek Bager. Bugün öğlen yaşadğı Muş’tanbiziziyarete geldiler. Babası sevgili Mehmet Bey, piyano hocası sevgili Caner Bey, Bager’e eğitiminde ileride destek olacak olan Çev Sanat. Dostlar, piyano eğitimi uzun bir yoldur, 10-15 yıl, merdivenlerden çka çıka. Bagerbu yolu katedecektir. Yeteneğine inancımız sonsuz, çok emek ve çok çalışma ile. En iyi hocalar ile ilerlemesi içinben de yol göstericisi olacağım. videoda Katibim çalıyoruz ama Bager ‘Biraz ellerimiz birbirine karıştı’ dedi. Fotoğraflar da günün anısı.”