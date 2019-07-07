7 Temmuz 2019 / Akşam Postası

1. SETA’nın ‘fişleme’ raporuna tepki yağıyor: TGS suç duyurusunda bulunacak

İktidar yanlısı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı basın kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ raporuna birçok kuruluş tepki gösterdi.

2. Ağrı belediyesinde imam nikahı kıyıldı

AKP’li Savcı Sayan’ın belediye başkanı olduğu Ağrı belediyesinde resmi nikahın yanısıra imam nikahı da kıyılmaya başlandı.

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3. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: 10 ekim katliamında oğlunu kaybeden babaya dava

10 Ekim katliamında oğlunu kaybeden Mustafa Doğan’a karar duruşmasındaki sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

4. Kızıltepe’de kayyımdan sonra ilk Kürtçe tiyatro oyunu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kayyımdan sonra ilk Kürtçe tiyatro oynandı, yüzlerce kişi izledi.

5. Posta gazetesi yazarı Işık’ın Gökçek’in jet-skisi yazısına sansür

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde Ankara belediyesine alındığı ortaya çıkan jet-ski ile ilgili yazısının sansürlendiğini söyledi.

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6. Doha’da ‘barış’ görüşmesine katılan Taliban Afganistan’da yine kan döktü: 12 ölü

Katar’ın başkenti Doha’da, tüm tarafların katılımıyla Afganistan için barış görüşmeleri yapıldığı sırada ülkenin Gazne kentinde bomba yüklü araç infilak etti; güvenlik güçlerine mensup sekiz kişi ve dört sivil hayatını kaybetti.

7. İdlib’deki hava saldırılarında iki ayda 130’u çocuk 544 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) verilerine göre, Rus ve Suriye ordularının 26 Nisan’dan beri ortak operasyon düzenledikleri İdlib’deki hava saldırılarında 130’u çocuk 544 sivil hayatını kaybetti, 2 bin 117 kişi yaralandı.

8. Karamollaoğlu: Biz çözüm bekliyoruz ama ufacık bir sinyal yok

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz çözüm bekliyoruz. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki şu ülkenin içinde bulunduğu problemlere siz çözüm üretin. Ama en ufacık bir sinyal yok” dedi.

9. Mermer ocağında ölüm: 10 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı mermer ocağında 10 metre yükseklikten düşen işçi Erol Özdemir (48), yaşamını yitirdi.

10. Alanya’daki Colybrassus Antik Kenti’ni talan ettiler

Türkiye’de ihmal ve koruma zafiyeti nedeniyle talan edilen, kaderine terk edilen tarihi yerlere bir yenisi eklendi: Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Ayasofya‘ adıyla bilinen Colybrassus Antik Kenti.

11. Eski müsteşar yardımcısı intihar etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca İzmit’teki evinde intihar etti.