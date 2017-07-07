7 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Hollanda’da yaşayan Türklerin katılımıyla düzenlenecek toplantı için gelmesinin istenmediğini açıkladı.
Tutukluluğundan sekiz ay sonra ilk defa bugün duruşmaya getirilecek olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kelepçeyi kabul etmeyince duruşmaya getirilmedi.
Liselere yedek kayıt döneminde, Saint Benoit lisesinde velilere kontenjanın üç katı kayıt fişi dağıtıldı. Önce, “Bu fişleri alan herkes kayıt olacak”, ardından “Kayıtları yapamıyoruz” dendi. Buna tepki gösteren veliler oturma eylemi yaptı. Kriz çözülmeye çalışılıyor.
HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet’in tutuklu muhabiri Ahmet Şık’a mektup yazdı: “Faşizmin bakanı olsaydın daha mı iyiydi? Tutuklususun işte, daha ne istiyorsun? Tadını çıkar…”
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…