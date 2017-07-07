HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet’in tutuklu muhabiri Ahmet Şık’a mektup yazdı: “Faşizmin bakanı olsaydın daha mı iyiydi? Tutuklususun işte, daha ne istiyorsun? Tadını çıkar…”