7 Şubat 2017

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Bakan Bozdağ’a göre halk, referandumda ‘hükümeti doğrudan seçme’yi oylayacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkez alan anayasa değişikliği referandumunda ‘hükümetin doğrudan seçilip seçilmemesi’nin oylanacağını savundu.
BM raporu: Afganistan’da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı, üçte biri çocuklar
Birleşmiş Milletler, Afganistan’da geçen yıl çatışmalar sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısının rekor düzeye çıktığını açıkladı.
Martin Schulz ‘farkı’: Sosyal Demokratlar, Merkel’in ‘birliğini’ geride bıraktı
Almanya’da eylül ayında düzenlenecek seçimler öncesi yapılan son anket Sosyal Demokrat Parti’nin, Hıristiyan Birlik’in önüne geçtiğini gösteriyor.
Tamamen kuşatıldılar: Suriye ordusu, El Bab’da IŞİD’in ikmal hattını kesti
Suriye ordusu, IŞİD’in varlığını sürdürdüğü El Bab’da radikal İslamcı örgütün ikmal hattını ele geçirdi.
Saadet Partisi’nde ibre ‘Hayır’dan yana: Farklı fikirlere karşın bütün olmamız gerekiyor
Daha önce ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkez alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, fikirlerinin değişmediğini belirtti.