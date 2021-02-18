7 Ocak’tan beri aranan kız çocuğu bulundu: Alıkoydukları gerekçesiyle sekiz kişi gözaltında

Çorum’da bir süredir kayıp olarak aranan kız çocuğunu alıkoydukları gerekçesiyle sekiz kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Sultan ve Mehmet E. çifti, 7 Ocak’ta çarşıya gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kızları C.E. hakkında kayıp ihbarında bulundu.

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Ailenin başvurusu üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, çocuğu Ankara’daki bir adreste buldu.

Operasyonda, sekiz kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.