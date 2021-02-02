7 milyon 679 kişi başvurdu: 110 milyar liralık borç yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin kişinin başvurduğunu, bu kapsamda 110 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezalarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan yasa, Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

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Elvan, yapılandırmayla ilgili bilgileri Twitter hesabından paylaştı: “Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4.1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020’de başlayıp 1 Şubat 2021’de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”