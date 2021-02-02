7 milyon 679 kişi başvurdu: 110 milyar liralık borç yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin kişinin başvurduğunu, bu kapsamda 110 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını açıkladı.
Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezalarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan yasa, Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Elvan, yapılandırmayla ilgili bilgileri Twitter hesabından paylaştı: “Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4.1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020’de başlayıp 1 Şubat 2021’de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”