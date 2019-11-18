7 milyar 400 milyon TL yatırım yapılmıştı: TCDD’nin 2018 zararı 2 milyar 558 milyon TL

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) zararı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 2 milyar 558 milyon liraya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018 yılı ‘Kamu İşletmeleri Raporu’nda TCDD’nin 2017’de 2 milyar lira zarar açıkladığı kaydedildi.

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Toplam bilanço zararı 20 milyar lirayı geçti

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre TCDD’nin zararı 2018 yılında devlet kurumlarınca açıklanan en yüksek zarar miktarı. Geçmiş yıllarla birlikte kurumun toplam bilanço zararı ise 20 milyar lirayı aştı.

TCDD yıllardır zarar ettiği için kendisine iç kaynak yaratamıyor ve sürekli bakanlıkların bütçesinden yapılan transferlerle ayakta duruyor.

2018 yılında da kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) sistemi içinde en fazla para transferi yapılan kurum olmayı sürdüren TCDD’ye 2018 yılında 7 milyar 400 milyon lira yatırım harcaması yapılmıştı. Bu miktarın 3 milyar 900 milyon lirası ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sermaye aktarımı yoluyla karşılandı.

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Borçlanmaya devam eden TCDD’nin 2018 yılı itibarıyla 9 bin 131’i konvansiyonel ana hat, 2 bin 396’sı tali hat olmak üzere toplam 11 bin 527 kilometrelik konvansiyonel hattı ve bin 213 kilometre Yüksek Hızlı Tren hattı bulunuyor.