7 Mart 2017

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Pentagon duyurdu: Bir grup askerimiz Menbiç içinde ve çevresinde konuşlandı
Pentagon, Türkiye’nin El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından bir sonraki hedefi olarak duyurduğu Menbiç’in içinde ve çevresinde konuşlandığını açıkladı.
17-25 Aralık tapesi ‘gerçek oldu’: Taşyapı’nın oteline ‘ÇED’ onayı
17-25 Aralık tapelerine yansıyan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la Taş Yapı’nın sahibi Emraullah Turanlı arasında Etiler’deki huzurevi arazisine otel yapılmasına ilişkin konuşma gerçek oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, otel projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.
BM çağrı yapmıştı: Yargıç Akay’ı serbest bırakmayan Türkiye, BMGK’ya sevk edildi
Türkiye, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) serbest bırakılması için çağrı yaptığı Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay’ı serbest bırakmayıp ‘yargı bağımsızlığı’nı ihlal ettiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sevk edildi.
Bu kez Çavuşoğlu: Hamburg’daki konuşması ‘yangın alarmındaki eksiklik’ nedeniyle iptal
Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı toplantının izninin iptal edilmesiyle başlayan süreçte son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da yapacağı konuşma ‘yangın alarmındaki eksiklikler’ nedeniyle iptal edildi.
Bahar geliyor bahar!
Haysiyetli bir hayat sürdürmenin başka bir yolu olmadığını bildikleri için, gerçekler kurguların önüne geçecek kadar acayipleşiyorken dahi, ne kendilerinden ne de doğrulardan vazgeçmeye gönülleri razı olmadığı içindir.