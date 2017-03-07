Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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7 Mart 2017

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17-25 Aralık tapesi ‘gerçek oldu’: Taşyapı’nın oteline ‘ÇED’ onayı

17-25 Aralık tapelerine yansıyan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la Taş Yapı’nın sahibi Emraullah Turanlı arasında Etiler’deki huzurevi arazisine otel yapılmasına ilişkin konuşma gerçek oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, otel projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.

Bahar geliyor bahar!

Haysiyetli bir hayat sürdürmenin başka bir yolu olmadığını bildikleri için, gerçekler kurguların önüne geçecek kadar acayipleşiyorken dahi, ne kendilerinden ne de doğrulardan vazgeçmeye gönülleri razı olmadığı içindir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...