7 Haziran 2017

SON HABERLER
Darbe girişimi | İstanbul’da 60 adrese baskın: Çok sayıda gözaltı var
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Arınç’ın damadına ‘mahrem imam’ diyen gizli tanık, ‘keneli suikast’ın savcısı ‘Efe’ çıktı
Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in tutuklanmasında iki gizli tanığın verdiği ifadenin etkili olduğu belirtildi.
Muhalefeti ‘engelleme’ önerisi: Anayasa’ya uyum için içtüzük değişikliği gündemde
Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın içtüzük değişikliği için yarın liderlerle yapacağı toplantıda partiler arasında bir uzlaşma komisyonunu gündeme getireceği, uzlaşma sağlanamazsa AKP’nin kendi önerisini gündeme getirmeyi planladığı iddia edildi. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ı haberine göre, referandum sonrası yeni sistemle uyum yasalarını Meclis’ten geçirmek isteyen AKP’nin öncelikle muhalefeti devredışı bırakmaya öncelik vereceği konuşuluyor. AKP yönetiminde tek bir içtüzük […]
Darbecilikten yargılanan tuğgeneral: Askerliği öğrenseydim burada olmazdım
Darbe girişimi davasında savunma yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker, “Askerliği öğrenseydim burada olmazdım” dedi. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndan tankları çıkarma emri verdiği iddialarını reddeden Kırker, tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü. ‘Sıkıyönetim emri’nde aldığı mesajda planlamanın olmadığını ve […]
Katar’a diplomatik tecrite Ürdün de katıldı
Katar’a diplomatik tecrit uygulayan ülkeler arasında Ürdün de katıldı.