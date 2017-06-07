7 Haziran 2017

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın içtüzük değişikliği için yarın liderlerle yapacağı toplantıda partiler arasında bir uzlaşma komisyonunu gündeme getireceği, uzlaşma sağlanamazsa AKP’nin kendi önerisini gündeme getirmeyi planladığı iddia edildi. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ı haberine göre, referandum sonrası yeni sistemle uyum yasalarını Meclis’ten geçirmek isteyen AKP’nin öncelikle muhalefeti devredışı bırakmaya öncelik vereceği konuşuluyor. AKP yönetiminde tek bir içtüzük […]