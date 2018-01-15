Tutuklu yazar Ahmet Altan’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada verilen para cezası (TL).
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Dışişlerinden YPG’yle ‘Sınır Koruma Gücü’ kuran ABD’ye: Bize danışmadınız
Dışişleri Bakanlığı, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun ‘Sınır Koruma Gücü’nü kurarken Türkiye’ye danışılmadığını kaydetti.
Erdoğan’ın katıldığı kongrede Gül’e mesaj: Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek veren AKP’liler, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e pankartla mesaj gönderdi: “Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı.”
Demirtaş’ın kararı kesin: Yeniden adaylık için imza kampanyası doğru olmaz
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeniden aday olması konusunda başlatılan imza kampanyasına, yeniden aday olmayacağını söyleyerek karşı çıktı.
Haber olunca belediye harekete geçti: Engelli kadını otobüse almayan şoföre ceza
Bursa’da tekerlekli sandalye kullanan 47 yaşındaki Necla D.’yi kanuna aykırı olarak otobüse almayan şoföre ceza kesildi.
Üniversitede Ülkü Ocakları yöneticilerine tüfek hediye edildi
Konya’daki Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları Konya il yöneticilerine uzun namlulu tüfek hediye edildi. Üniversite inceleme başlattı.