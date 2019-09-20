7 bin ders kitabı çalan İskoç hırsıza 25 ay hapis

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki üç üniversitenin kütüphanelerinden 7 bin ders kitabı çalan ‘soyguncu’ 25 ay hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: www.gumtree.com (temsili)

28 yaşındaki Darren Barr’ın, Napier, Edinburgh ve Heriot- Watt Üniversiteleri’nden çaldığı, insan kaynakları, hukuk, pazarlama ve iktisat gibi derslerin kitapları WeBuyBooks, Ziffit ve Zapper gibi kitap satılan internet sitelerinde satışa çıkardığı açıklandı.

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Ekim 2017’den sonraki 11 ay süre içinde sistematik şekilde hırsızlığa devam eden Barr’ın satamadığı 1350 kitaba iade edilmek üzere el konuldu.

Bir doktora öğrencisi Napier Üniversitesi’nin kütüphanesinden bir kitap almak isteyince Barr’ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Öğrenci, kütüphanede kitaptan bir tane bile kalmadığını öğrenince WeBuyBooks’tan satın aldı ve eve yollanan kitabın Napier Üniversitesi’ne ait olduğunu fark etti.

Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis Barr’ın hırsızlık yaptığını belirledi.

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Napier Üniversitesi’nden çalınan 4 bini aşkın kitabın değerinin 72 bin 800 sterlin (518 bin 700 lira) olduğu açıklandı.