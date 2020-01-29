Diken

Yaramazlara biraz batar!

7 bin 229

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 2.62 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 219 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 229 lira olduğunu açıkladı.

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Türkler Çin’den dönüyor; havalimanında termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul Havalimanı’nda ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin’den gelen dört uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamerayla izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.

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