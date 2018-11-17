7 bin 180 kişi AKP’den aday adayı oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

AKP’de aday adaylığı başvuruları 5 Kasım’da başlayıp 16 Kasım’da sona ermişti. İl genel ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin başvurular ise 3 Aralık gününe kadar devam edecek.