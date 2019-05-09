Diken

Yaramazlara biraz batar!

7.3

Tayland’da, 2016’da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn için üç gün sürecek taç giyme töreni bugün başladı.

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