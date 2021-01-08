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Yaramazlara biraz batar!

7/24 para transferi: ‘FAST’ sistemi kullanıma açıldı

Merkez Bankası (MB), gün ve saat sınırı olmaksızın EFT’ye olanak tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi uygulamasının başladığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

MB’nin yazılı açıklamasında, bankaların pilot testlerinin ardından, uygulamanın bugün genel kullanıma açıldığı belirtildi.

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Buna göre, üst limit 50 lira belirlendi ancak sistemin kullanım yaygınlığına göre kademeli olarak 1000 liraya kadar yükseltilebileceği dile getirildi.

Açıklamada şöyle dendi: “FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.”

Öte yandan, sistemin yanı sıra ödemelerin kimlik numarası, telefon ve e-posta adresiyle yapılmasına olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

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EFT’de gün ve saat sınırı kalkıyor

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