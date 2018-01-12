697 sayılı KHK yayınlandı: 1823 kişi göreve iade, 262 kişi ihraç edildi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükümünde kararname (KHK) yayınlandı. 697 sayılı KHK ile OHAL kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 1823 kişi görevine iade edilirken 262 kişi kamudan ihraç edildi.

Göreve iade edilen 1823 kişi, ‘Mor Beyin’ adlı internet programı aracılığıyla Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı ByLock’u bilmeden telefonlarına indirenlerden oluşuyor.

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Görevlerine iade edilenlerin bazı kurumlara dağılımı şöyle: Milli Eğitim Bakanlığı’nda 544, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 458, Sağlık Bakanlığı’nda 204, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 99, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 81, Adalet Bakanlığı’nda 79.

Öğrencilikle ilişiği kesilmiş iki kişinin isimleri de ihraç listelerinden çıkarıldı.

İhraç edilenler

697 sayılı KHK’ye göre Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 106, YÖK’ten 60’ı akademik ve 19’u idari personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 28 rütbeli asker ve iki sivil memur, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 rütbeli asker ve iki sivil memur, PTT’den sekiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sekiz, Sağlık Bakanlığı’ndan altı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden üç, TRT’den bir, Maliye Bakanlığı’ndan bir, Kamu İhale Kurumu’ndan bir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bir kişi ihraç edildi.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli bir tuğgeneralin emekli kimliği iptal edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbesi alındı, emekli kimlikleri iptal gidildi.

Üniversitelerden ihraç edilen akademik ve idari personelin tam listesi şöyle:

Bir TV ve bir radyo kapatıldı

697 sayılı KHK ile birlikte bir televizyon ve bir radyo kanalının da kapatılmasına karar verildi: Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ve Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV).

Özel Harekat kaldırıldı

Aynı KHK’yla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı da kaldırıldı.