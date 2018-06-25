Dünya genelinde zorla yerinden edilen insan sayısı 2017 yılı sonunda rekor seviyeye çıkarak 68.5 milyona ulaştı. Türkiye en çok sığınmacı alan ülkelerden biri.
Yaramazlara biraz batar!
Dünya genelinde zorla yerinden edilen insan sayısı 2017 yılı sonunda rekor seviyeye çıkarak 68.5 milyona ulaştı. Türkiye en çok sığınmacı alan ülkelerden biri.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Muharrem İnce’nin seçim sonuçlarını kabul ettiği yönündeki açıklamasının takdir edilmesi gerektiğini söyledi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü. İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi. 150 bin geçersiz oy Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 […]
Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, dört Alman vatandaşının dün Türkiye’de yapılan seçimler süresince göz altına aldığını ve birinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Türkiye’deki seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğini söyledi.