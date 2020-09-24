68 yaşındaki ‘corona’ hastası: Öbür dünyaya gittim geldim

Ankara’da yaklaşık bir ay önce Covid-19’a yakalanarak yoğun bakımda tedavi gören 68 yaşındaki Fuat Odabaşı, “Üç gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Öbür dünyaya gittim, geri geldim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Şeker ve kalp hastalığı bulunan emekli Odabaşı, yaklaşık bir ay önce üşüme ve titreme şikayetleriyle aile hekimliğine başvurdu.

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Bunun üzerine kendisi zatürre başlangıcı şüphesiyle hastaneye gönderildi.

Buradaki Covid-19 testi de pozitif çıktı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan 68 yaşındaki hasta, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

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Tedavisi devam eden Odabaşı, herkese uyarıda bulunarak, şöyle konuştu: “Bu hastalık gerçekten çok değişik bir hastalık. Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, ‘Tavanlara bakarsınız’ diyorlardı, aynen öyle oldu. Üç gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Sanki gece araba kullanıyorum, mesela lambalar yanmıyor. Her taraf karanlık. Öyle etkileniyordum. Öbür dünyaya gittim, geri geldim. Gece buraya geldiğimde sanki uydudan insanlar gelmiş, beni tedavi ediyor gibiydi.”