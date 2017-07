69. Emmy Ödülleri adaylarında ‘Westworld’ zirvede

ABD’de televizyonun en prestijli ödülü olarak anılan ‘Emmy’nin bu yılki adayları açıklandı.

Bu yıl 69’uncusu verilecek ödülün adayları Television Academy’nin Los Angeles’ta düzenlediği törende duyuruldu.

Şimdiye kadar 38 Emmy alan ‘Game of Thrones’ ise bu sezona geç başlayacağı için aday olarak gösterilmedi.

Adaylıklara 22 dalda aday gösterilen ‘Westworld’ damga vurdu.

Emmy adayları şöyle:

En iyi drama: Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, House of Cards, Stranger Things, This Is Us, Westworld.

En iyi komedi: Atlanta, Master of None, Modern Family, Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt, Veep.

En iyi kadın drama oyuncusu: Viola Davis (How To Get Away With Murder), Claire Foy (The Crown),

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Keri Russell (The Americans), Evan Rachel Wood (Westworld)

Robin Wright (House of Cards).

En iyi erkek drama oyucusu: Sterling K. Brown (This Is Us), Anthony Hopkins (Westworld), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Matthew Rhys (The Americans), Liev Schreiber (Ray Donovan), Kevin Spacey (House of Cards), Milo Ventimiglia (This Is Us).

En iyi kadın komedi oyuncusu: Pamela Adlon (Better Things), Jane Fonda (Grace And Frankie), Allison Janney, (Mom), Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt), Julia Louis-Dreyfus (Veep), Tracee Ellis Ross(black-ish), Lily Tomlin (Grace and Frankie).

En iyi erkek komedi oyuncusu: Anthony Anderson (black-ish), Aziz Ansari (Master of None), Zach Galifianakis (Baskets), Donald Glover (Atlanta), William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent).