Diken

Yaramazlara biraz batar!

672 bin

Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela’nın, ‘cezaevindeki hücresinin kapısı’nı çizdiği resim 112 bin 575 dolara (672 bin lira) satıldı.

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