Diken

Yaramazlara biraz batar!

66 milyon 900 bin

‘FETÖ firarisi’ generaller dahil 490 eski askerden 74’ü için İçişleri Bakanlığı’nca 66 milyon 900 bin lira ödül koyuldu.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...