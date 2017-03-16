Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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UNICEF’e göre 2016’da Suriye’de öldürülen çocuk sayısı (en az)

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