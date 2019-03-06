650 bin çocuk 10 yıllık gözlem: ‘Çocuk’ aşılarıyla otizm arasında ilişki yok!

On yıldan uzun bir süredir 650 binden fazla Danimarka doğumlu çocuğun üzerinde takip edilen araştırma, önceki çalışmalarla aynı sonucu verdi: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısıları (KKK aşısı) otizme neden olmuyor!

Fotoğraf: Reuters

2016’da Türkiye’de 11 bin olan aşıyı reddeden aile sayısı 2017’de 23 bine yükselmişti. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada “Aşılamanın herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, çocuk yaş grubunda, yılda aşı ile önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan 14 bin 296 ölüm gerçekleşeceği hesaplandı” demişti. Çocuklarına aşı yaptırmayanlar aşıların otizm ve alzheimer gibi hastalıklara neden olduğunu ileri sürüyor.

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1998’de tıp dergisi Lancet’te yayınlanan makalede KKK aşılarının otizme neden olduğu ileri sürülmüştü. Ancak araştırmacının, bulgular üzerinde oynama yaptığının fark edilmesi üzerine tıp lisansı iptal edilmiş, makalesi de geri çekilmişti. Buna karşı, söz konusu makale aşı karşıtları tarafından savunulmaya devam ediyor.

Ne otizm riskini barındırıyor ne de otizmi tetikliyor

AFP’nin haberine göre, söz konusu son araştırma Danimarka’da 1999 ve 2010 arasında dünyaya gelen ve verileri 2013’e kadar takip altında tutulan 657 bin 461 çocuğu kapsıyor. Araştırmada aşılanmış ve aşılanmamış çocuklar arasında otizm tanısı konan çocuk sayısını karşılaştıran bilim insanları arada hiçbir fark bulamadı.

Söz konusu araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Amerikan Annals of Internal Medicine adlı tıp dergisinde kaleme aldıları makalede “Söz konusu çalışma, KKK aşısının otizm riskini artırmadığını, risk barındıran çocuklarda otizmi tetiklemediğini ve aşılama sonrası otizm vakalarının artışıyla hiçbir ilişkisi bulunmadığını kuvvetle desteklemektedir” dedi.

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Ayrıca, söz konusu araştırmanın, 2002’de 573 bin çocuk üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını pekiştirdiği de vurgulandı.