65 yıllık tutku, 20 bin oyuncak

Diyarbakır’da son bir buçuk yıldaki çatışmalara karşın yüzbinlerce kişinin bir araya geldiği Nevruz kutlamasında halka seslenen eski Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, çözüm sürecinin ilk adımlarının atıldığı 2013 Nevruzu’na dönme çağrısı yaptı.