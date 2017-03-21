65 yıllık tutku, 20 bin oyuncak

Belçika’nın Brüksel kentinde yaşayan 86 yaşındaki Catherine Bloemen, 65 yıldan fazla süredir biriktirdiği 20 bin oyuncakla hayat dolu pozlar verdi. (Reuters/Yves Herman)
Yaramazlara biraz batar!
Türk Hava Yolları, ABD’nin aralarında İstanbul’un da olduğu ileri sürülen sekiz ülkeden 10 havalimanında yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri kabine almalarının yasaklanmasına ilişkin haberi doğruladı.
‘Hayır nedir?’ başlıklı videosunda ‘neden ‘Hayır’ denilmesi gerektiğini’ anlatan Ali Gül, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Diyarbakır’da son bir buçuk yıldaki çatışmalara karşın yüzbinlerce kişinin bir araya geldiği Nevruz kutlamasında halka seslenen eski Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, çözüm sürecinin ilk adımlarının atıldığı 2013 Nevruzu’na dönme çağrısı yaptı.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Alman hükümetine yönelik Nazi benzetmeleriyle ‘çizgiyi aştığını’ ve artık Almanya’da istenmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nin kendi kriterlerini ayaklar altına aldığını savunarak, “AB üyelik süreciymiş, geri kabul anlaşmasıymış; artık hiçbiriyle bizi tehdit edemeyecekler. Bitti o işler” dedi.