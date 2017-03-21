Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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65 yıllık tutku, 20 bin oyuncak

Belçika’nın Brüksel kentinde yaşayan 86 yaşındaki Catherine Bloemen, 65 yıldan fazla süredir biriktirdiği 20 bin oyuncakla hayat dolu pozlar verdi. (Reuters/Yves Herman)

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