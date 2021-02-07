65 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hakkında 65 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce yaşanan bir arazi kavgası nedeniyle ‘kasten öldürme’ suçundan aranan M.T.K.’nın kırsalda saklandığı bilgisine ulaştı.

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Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresteki eve düzenledikleri operasyonda M.T.K’yı yakaladı.

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 36 yıl, iki kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 25 yıl, ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması ve taşınması’ suçundan dört yıl 11 ay olmak üzere toplam 65 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.